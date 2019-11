Colpito in testa da un ramo mentre pota un pino a Lecce, uomo muore sul lavoro

GALLIPOLI - Colpito in testa da un ramo mentre pota un pino, muore. Incidente sul lavoro questa mattina in un podere tra Alezio e Gallipoli, poco dopo mezzogiorno. A perdere la vita un uomo di 49 anni, Romeo Reho, di Alezio, impegnato in un giardino per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione: era su un cestello agganciato con un braccio meccanico ad un camion per lavori di potatura. Un dettaglio che richiama subito alla mente la recente tragedia di Galatone, dove quattro persone sono morte a causa di un incidente stradale proprio durante alcuni lavori di rimonda. Il dramma in un attimo: da un albero è precipitato un grosso ramo, che ha colpito il lavoratore. L'uomo è precipitato sul terrazzo e ha battuto violentemente la testa.

L'uomo è morto pressoché all'istante. Inutili i soccorsi dei medici del 118: l'ospedale si trova a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia, nei pressi di un caseificio e di un distributore di benzina. I sanitari hanno riscontrato un trauma cranico da sfondamento con emorragia massiva. Sconcerto e dolore in paese. L'uomo era molto conosciuto per la sua attività imprenditoriale ed era impegnato in diverse attività. Grande appassionato di cavalli. Sposato, non aveva figli.

