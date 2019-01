Pensionato picchiato e lasciato agonizzante ricercato il figlio

di Luca Pozza

MONTECCHIO MAGGIORE - La Procura di Vicenza hasulla vicenda che riguarda il, il pensionato di 89 anni, residente a Montecchio Maggiore, in via Beschin 33A, trovato a terra, ieri mattina, nella sua abitazione con una ferita alladalla moglie, al rientro a casa dopo circa un'ora, dopo aver fatto la spesa.Era stata proprio quest'ultima a chiedere l'intervento di un'ambulanza del Suem 118 ma solo nelle ore successive i medici dell'ospedale di Vicenza, dove è ancora ricoverato in gravissime condizioni, hanno iniziato ad avere dei dubbi, ritenendo poco compatibili le ferite con una caduta dalla carrozzella, dove l'uomo è costretto a vivere da qualche tempo. Le successive indagini hanno confermato cheDa alcuni controlli effettuati nel reparto di terapia intensiva sarebbero emersi anche dei lividi sulle braccia dell'anziano, forse provocati nel tentativo di difendersi. Dall'appartamento, ora posto sotto sequestro, sarebbero stati prelevati alcuni oggetti, che potrebbe esserae stati usati per colpire l'anziano.Sulla vicenda i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini,: tuttavia è emerso che da questa mattina viene ricercato su tutto il territorio nazionale uno dei tre figli della coppia, un 47enne, che vive con gli anziani genitori, che da ieri mattina non dà più notizie di sè. Quest'ultimo, da tempo disoccupato, di recente avrebbe avuto qualche screzio con il padre, pare per motivi economici. Ieri mattina potrebbe essere passato a casa, come emerso da alcune immagini di una telecamera della videosorveglianza, per poi allontanarsi a piedi. Il 47enne, che non guida a causa di alcuni problemi di deambulazione, potrebbe aver preso un'autobus nella fermata che si trova vicino a casa.