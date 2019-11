Macerata, infortunio sul lavoro in un'officina: meccanico ​cade da 2 metri d'altezza

MACERATA - Infortunio sul lavoro questa mattina, intorno, alle 8.30, in un'officina di Sforzacosta, in via Giovanni XXIII. Un uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto da circa due metri. Il meccanico è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale civile di Macerata.

