Precipita dentro un silo della sua azienda, grave imprenditore: ha fratture ed un principio di intossicazione

MONTECALVO In FOGLIA - E’ stato come risucchiato dal silo della sua azienda. Forse ha perso l’equilibrio ed è scivolato dentro. Terribile infortunio sul lavoro per per un 75 enne di Borgo Massano, nel comune di Montecalvo in Foglia. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, nella zona industriale di San Giorgio.

L’uomo, forse nel tentativo di sistemare o verificare un problema nel silo, è caduto all’interno della struttura (forse è scivolato sulla superficie bagnata), volando nel vuoto per circa 4-5 metri, riportato la probabile frattura di entrambi gli arti. Non solo: il patron dell’azienda avrebbe anche riportato serie complicazioni alle vie respiratorie stando all’ìnterno del silo in cui è contenuto il truciolare. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Montecchio, visto che da Urbino e Sassocorvaro i mezzi risultavano al momento giù fuori per altri soccorsi. Contemporaneamente è stato allertato l’eliambulanza Torrette che, atterrata sul posto, ha poi stabilizzato e preso in carico l'uomo.

