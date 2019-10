Viene colpito da un fulmine e prende fuoco mentre porta a spasso i cani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo è stato colpito da unmentre portava a spasso i suoi cani e, incredibilmente, è sopravvissuto . La storia arriva direttamente dalla città di Spring, in Texas , dovegiovedì scorso ha evitato la morte grazie al provvidenziale intervento di alcuni passanti. A salvargli la vita, racconta Fox35, è stato un dipendente di una clinica veterinaria, che gli ha praticato un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi.I familiari hanno raccontato che Coreas ha subito «lesioni molto gravi» a causa del fulmine, fra cui frattura delle costole, rottura dell'osso temporale, ustioni e danni muscolari. I testimoni hanno detto di aver visto i suoi vestiti prendere fuoco e le scarpe balzare via. I tre cani dell'uomo sono fuggiti a per lo spavento, ma sono stati ritrovati successivamente. Le immagini sono state riprese da una telecamera di sorveglianza e diffuse dai media americani.