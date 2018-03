Coca-Cola, in arrivo la prima variante alcolica dopo 130 anni di storia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In quasi 131 anni di storia ha subìto trasformazioni radicali, ma si era sempre contraddistinta per le sue caratteristiche di bevanda analcolica. Ora, in casa, sta per cadere anche l'ultimo tabù: è in arrivo infatti una variante della celebre bibita gassata con l'aggiunta diLEGGI ANCHE ---> Addio a Coca e Pepsi a scuola. "Stop alla vendita di bibite zuccherate nelle secondarie"​ Questa nuova variante della Coca-Cola, che a seconda delle varie zone del mondo offre una gamma diversificata di prodotti, dovrebbe essere immessa a breve, in via sperimentale, nel mercato giapponese. Il nome al momento è top secret, ma si tratta di un mix di acqua, aromi e alcol distillato dal Sochu, come ha annunciato Jorge Garduno, rappresentante per ildella The Coca-Cola Company.Il Giappone è un mercato decisamente fertile per la Coca-Cola, che nel paese del Sol Levante offre un'ampia varietà di prodotti. Si spazia dalla Coca-Cola aromatizzata al tè verde Ayataka fino alla Jats Taccola, ricavata da infusi a base di aglio. Se in Italia sono decisamente poche le varianti offerte dalla Coca-Cola, all'estero è possibile trovare molti diversi tipi di gusti. Nel Regno Unito, Usa, Svizzera, Gran Bretagna, Canada, Cina, Messico, Francia, Russia, Germania, Sudafrica, Ucraina e Australia esistono, ad esempio, versioni al gusto vaniglia o ciliegia, mentre in Messico e in alcuni paesi dell'America centro-settentrionale esistono i gusti lime e limone.