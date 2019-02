Il ciclista Manuel Senni investito da un'auto pirata: «Si allenava per il Giro»

di Simone Pierini

CESENATICO. L'atleta di Sala di Cesenatico è stato tamponato all'altezza della rotatoria di Villalta - mentre si allenava per il Giro d'Italia - da una Fiat Punto condotto da un cesenaticense di 55 anni che, dopo essersi fermato un momento,per poi essere rintracciato dalla Polizia Municipale di Cesenatico.L'automobilista, dopo aver constatato che il ciclista era terra ma non in pericolo di vita e soccorso da altre persone, è ripartito in auto con a bordo un'amica. Nella caduta Senni si è fratturato lo scafoide e ha riportato problemi a un dito. Ricoverato al 'Bufalini' di Cesena è stato sottoposto ad intervento chirurgico. L'investitore verrà multato e gli verranno tolti dieci punti dalla patente. Se la prognosi del ciclista dovesse essere superiore ai 40 giorni sarà denunciato d'ufficio per lesioni gravi o gravissime.