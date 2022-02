Solo e in difficoltà economica, minaccia di farla finita sui social: 28enne salvato dai carabinieri

Ragazzo di 28 anni minaccia di farla finita con messaggi sui social: salvato in extremis dai carabinieri. In difficoltà economica, un amore infranto, la casa da lasciare a breve, il giovane in presa alla disperazione ha lanciato messaggi espliciti su Fb che sono stati notati dalla ex fidanzata e immediatamente girati ai carabinieri di Chieti. L'intervento dei militari del Radiomobile, nella tarda serata di ieri, ha salvato la vita di un 28enne teatino che nella sua abitazione minacciava di farla finita con fili dell’elettricità annodati come un cappio.

A dare l’allarme al 112, è stata la sua ex compagna convivente. Accertata la notizia sui social network e capita immediatamente la concretezza del pericolo, i militari dell'Arma hanno dirottato l’equipaggio del Radiomobile verso l’abitazione del ragazzo e contemporaneamente è stato richiesto l’intervento del personale sanitario. Nel giro di pochi istanti sono entrati all’interno dell’abitazione e hanno trovato il ragazzo in un forte stato depressivo, con calma sono riusciti a farlo ragionare. I militati hanno rinvenuto nella sua camera da letto, su un tubo a vista, un cappio creato con un cavo elettrico. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Chieti per accertamenti, dove ha trascorso la notte.

