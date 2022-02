Scopre di essere gravemente malato e minaccia di farla finita: salvato dalla polizia che gli sequestra una carabina

ANCONA - Scopre di essere malato e decide farla finita: salvatao dal tempestivo intervento della Polizia, che per sicurezza gli sequestra una carabina regolarmente detenuta.

I poliziotti delle Volanti sono intervenuti nel Parcheggio del Parco di Posatora, dove un cittadino italiano, anconetano, aveva richiesto aiuto affermando di volersi togliere la vita. Giunti sul posto i poliziotti rintracciavano l'auto dello stesso, con l'anconetano del 1966 a bordo, che aveva sul seggiolino lato passeggero un coltello da cucina ed una pistola ad aria compressa. Aveva appena ritirato delle analisi cliniche dalle quali evinceva la presenza di un male grave al fegato e quindi voleva farla finita. I poliziotti riportavano il cinquantaseienne alla calma ed al contempo chiamavano sul posto personale della Croce Gialla che accompagnava l'anconetano presso l'Ospedale di Torrette per i dovuti accertamenti sanitari.

Infine poichè emergeva agli atti di ufficio che l'uomo detiene una carabina regolarmente registrata, personale della Polizia di Stato si recava presso l'abitazione del citato per sequestrare cautelativamente l'arma.

