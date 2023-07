Cavallo stramazza al suolo per il caldo, trainava il calesse per gli sposi

Utilizzare un cavallo per andare a prendere degli sposi con questo caldo è opportuno? L'animale è stramazzato al suolo a Trani, in corso Vittorio Emanuele, viste le elevate temperature in Puglia. Stava andando a prendere la coppia per celebrare il matrimonio.

Cavallo stramazza al suolo per il caldo

L’animale, di colore bianco, trainava una carrozza dove sarebbe dovuta salire la coppia. Un malore, dovuto alle alte temperature, non gli ha permesso di proseguire. Il traffico è andato in tilt. Alcuni passanti sono intervenuti e hanno soccorso l’animale con acqua. La polizia locale ha poi ripristinato l’ordine e liberato il tratto di strada interessato. L’animale ora è sotto osservazione.