Spaccata nel negozio di cellulari ma fallisce l'assalto alla cassaforte

CATTOLICA - Spaccata ai danni dell’Eurocellular il negozio di telefonia che si trova in via Ferri all’angolo via Andrea Costa. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3 di notte. I ladri, probabilmente utilizzando una vettura come ariete, hanno sfondato la grande vetrina che dà accesso al negozio e che si trova a piano terra mandandola in frantumi. L’azione violenta ha fatto scattare il sistema d’allarme di cui l’esercizio è dotato e i ladri sono fuggiti arraffando al volo cellulari, Iphone e smartphone che hanno trovato a portata di mano. Fallito invece quello che si ritiene l’obiettivo principale dei ladri, ovvero aprire la cassaforte dell’esercizio commerciale.È ancora da definirsi l’ammontare del bottino ma il gestore del negozio è convinto che ancora più pesante sia il computo dei danni arrecati al negozio. Sul posto i carabinieri di Cattolica che hanno fatto partire le ricerche dei ladri in fuga.