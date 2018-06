Si masturba davanti a bimba di 5 anni: arrestato l'orco della spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - Tuta blu, cappello con visiera e scarpe da ginnastica. Ma l’uomo di 55 anni che alle 9.30 dello scorso 5 maggio si trovava sulla spiaggia del Marano, a Riccione, nei pressi di uno stabilimento balneare, non stava svolgendo attività ginnica. Parlava al telefono e, dopo essersi avvicinato a una bambina di 5 anni e averla osservata da vicino, si era calato i pantaloni iniziando a masturbarsi. La bimba, sconvolta e impaurita, era scappata dalla madre che si trovava nelle vicinanze. La donna, senza pensarsi due volte, con sua figlia, è andata alla caserma dei carabinieri di Riccione a denunciare l’accaduto. Nonostante lo choc e la giovane età, la bambina è riuscita a dare informazioni utili per risalire all’identità dell’uomo residente a Riccione ma originario di Cattolica.I militari della Compagnia di Riccione hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per il reato di corruzione di minorenne. I carabinieri, diretti dal capitano Marco Califano, hanno potuto contare anche sulle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona. L’uomo descritto dalla bambini è stato così incastrato è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare dove, gli inquirenti, hanno poi rivenuto gli stessi vestiti indossati quel giorno: una tuta blu, un cappello con visiera e delle scarpe da ginnastica. Poi, la scoperta: il 55enne, nel 2016, era già stato denunciato a piede libero per episodi simili ai danni di bambine die età compresa tra i 7 e i 10 anni.