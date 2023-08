​Carbonara con la pancetta a cubetti, pioggia di insulti al ristorante: «Roma ti schifa». E il proprietario risponde: fatevi curare

Si parla di ristoranti, ma stavolta gli scontrini non c'entrano. A far indignare i clienti (o potenziali tali) è una ricetta. La carbonara che, a Roma soprattutto, è sacra e vincolata alla tradizione. E allora, quando qualcuno "oltraggia" il piatto usando ingredienti sbagliati, ecco che parte la rivolta. È il caso di un ristorante pugliese, "La bottega della carne", che ha pubblicato la foto della carbonara, alla quale è stata però aggiunta la pancetta, per di più quella a cubetti, anziché il guanciale. La foto è diventata virale e ha totalizzato quasi 3mila commenti, per lo più negativi. Ma la particolarità di questa vicenda, è che il titolare ha rivendicato quel piatto, rispondendo colpo su colpo a chiunque lo criticasse, anche con insulti pesanti quali: «Handicappato mentale».

La pancetta a cubetti, pioggia di insulti

La foto è stata pubblicata su Facebook lo scorso 9 agosto.

L'autore è il proprietario della "Bottega della carna" a Squinzano, in provincia di Lecce. In pochi giorni, ha raggiunto le bacheche di mezza Italia. E in tantissimi, non hanno potuto fare a meno di commentare. «La pasta sembra incollata», commenta un utente. Un altro non usa mezze parole: «Roma ti schifa». E ancora: «Manco i miei cani mangerebbero quella pancetta», oppure «dove vi trovate? Almeno non ci vengo».

Le risposte del proprietario

Insomma, una sequela di insulti e attacchi senza pietà, come spesso il web sa riservare. Il proprietario però, non è rimasto a guardare e ha risposto a tantissimi dei commenti pubblicati, rivolgendosi anche con toni aggressivi. «Handicappato», «Hai ritardi neurologici», «Fatti curare da uno bravo», «Tutti leoni da tastiera», sono alcuni dei messaggi pubblicati. E a chi gli dà del troglodita, risponde ancora: «Sono piatti della nostra cucina tipica».