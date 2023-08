«Posso tradire la mia fidanzata perché le pago tutto io», confessione choc del campione di UFC

Chi sarebbe disposto a perdonare il tradimento (ripetuto) del proprio partner solo perchè lui «paga tutto»? La moglie di un campione di MMA a quanto pare si. A rivelarlo è stato proprio Sean O'Malley che, in una recente intervista ha detto: «Sono un re, pago tutto, tratto Danya come una regina. Ho il testosterone che mi scorre nelle vene, è semplice».

Il campione di UFC ha confidato che il matrimonio con Danya è di fatti una relazione aperta e questo ha sconvolto ancora di più i fan.

Sean O'Malley ha confessato di vivere una relazione aperta, un vero e proprio matrimonio: «La definizione di relazione aperta di ognuno è diversa.

Mi piace pensare alla nostra solo come una relazione di mentalità aperta in cui non ci possediamo a vicenda. Io non la possiedo, e lei non possiede me. Quando ho incontrato Danya per la prima volta, le ho detto: "Non so perché qualcuno dovrebbe fare l'amore con la stessa ragazza per il resto della sua vita, io non posso farlo". Quindi sapeva tutto quando si è innamorata di un me. Abbiamo avuto degli ottimi rapporti a tre».

I fan sono rimasti molto sorpresi dalle sue parole, ma la moglie Danya ha raccontato che lei è felice e innamorata di suo marito e non le pesa la situazione.