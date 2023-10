Canone Rai da 90 a 70 euro: «Un quarto tagliato dalla bolletta elettrica». La svolta nella Manovra

«Ci sarà un primo intervento sul canone Rai che sarà tagliato dalla bolletta dei contribuenti». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa che ha approvato la legge di Bilancio. «Passerà da 90 a 70 euro all'anno», ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti.

Cosa ha detto Giorgetti

«Un quarto del canone non viene più pagato in bolletta».

Prezzo dell'energia

Sull'energia «le previsioni erano favorevoli per la discesa del prezzo del gas: finendo i sussidi» previsti fino alla fine dell'anno, «la situazione potrebbe volgere in senso negativo rispetto agli auspici». ha detto ancora Giorgetti in conferenza stampa sulla manovra.