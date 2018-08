Cade il borsello dalla seggiovia: anziano muore per recuperarlo

di Marcello Ianni

ROCCA DI MEZZO - Muore nel tentativo di recuperare un borsello. Nonostante quei luoghi li conoscesse molto bene, Giancarlo Angi, 75 anni, è stato tradito da una banale caduta. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio all’interno della stazione sciistica di Campo Felice. Secondo una prima ricostruzione l’anziano, originario di Roma ma da anni residente a Rocca di Mezzo, frazione Terranera, dov’era molto conosciuto e stimato, aveva deciso di compiere un’escursione in solitaria. Arrivato con la seggiovia quasi alla pista della Brecciara, l’escursionista si è accorto di aver perso il marsupio, caduto a terra in prossimità dell’ottavo pilone, in un luogo piuttosto impervio. Sceso dalla seggiovia l’anziano si è diretto nel punto esatto per raccogliere l’accessorio quando è improvvisamente scivolato, finendo rovinosamente per circa 60 metri in fondo ad un dirupo. Ad accorgersi che qualcosa di grave era accaduto, è stato il personale di soccorso impiegato all’interno della stazione sciistica di Campo Felice che ha avvertito immediatamente il direttore degli impianti, Gennarino Di Stefano, il personale medico del 118 ed i carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo, diretti dal maresciallo Leonardo Tedeschi. Sul posto è arrivato il personale sanitario in elicottero, purtroppo però riuscendo soltanto a diagnosticare l’avvenuto decesso.