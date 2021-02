Ruba il portafoglio a un muratore: il video finisce su Facebook e lo riconsegna

CIVITANOVA - Ruba il borsello di un muratore al lavoro, il proprietario di casa pubblica sul web il video, che diventa virale. Nel giro di pochi minuti decine e decine di commenti comparsi sotto il filmato in questione. E il ladro di turno, soltanto qualche ora più tardi, di notte, fa trovare il borsello al proprio posto, esattamente dove lo aveva fatto sparire.

Con dentro tutto quello che c’era prima. Evidentemente deve avere avuto modo pure lui di vedere immortalato e diffuso su Facebook il filmato del suo gesto. E così ha pensato bene di evitare una denuncia rimettendo al suo posto il maltolto. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio dell’altro ieri in un cantiere di via Piegafetta, nel quartiere di Fontespina, dove sono in corso dei lavori in una abitazione.



«È successo ieri pomeriggio (l’altro ieri pomeriggio per chi legge, ndr) – ha raccontato il proprietario dell’abitazione di via Pigafetta –. Erano le 15.10 e dopo una ventina di minuti ci siamo accorti di quello che era successo. Questo ragazzo, con il cappello e la mascherina, si è avvicinato al cantiere e ha portato via il borsello del muratore che stava effettuando i lavori presso la mia abitazione. Non appena ce ne siamo accorti, siamo andati a vedere i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non ho idea di chi fosse quella persona, mi auguro per lui che sia stata una bravata e che non viva di questo».



Tempo poche ore e il video in cui viene immortalato il malintenzionato fa sparire il borsello nel giro di pochi minuti finisce online. Dal video si vede chiaramente la scena. Dopo un attimo di esitazione il ragazzo entra nel cantiere, prende il borsello appoggiato vicino ad una colonna e poi si incammina per la sua strada come se nulla fosse. Forse sarà stato perché si è reso conto di essere finito, poco dopo, online, fatto sta che il ladruncolo si è pentito del suo gesto. «Questa notte ha riportato il borsello esattamente dove lo aveva preso, senza toccare nulla di quello che si trovava all’interno – ha raccontato ancora il proprietario della casa - e così, come avevo detto, ho tolto il video e le fotografie da Facebook e non ho fatto denuncia. Mi auguro per lui sia stata una ragazzata».

