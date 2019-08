Anziani aggrediti con il coltello: uno nel parapiglia resta ferito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Aggrediti da due giovani armati di coltello, tre anziani reagiscono e li mettono in fuga. Rapina fallita. È accaduto sabato sera verso le 23 nei giardini Europa di via d’Acquino, davanti al Campus scolastico. In una panchina erano sedute due donne, la madre molto anziana e la figlia. In un’altra panchina un anziano, da solo. Tutti residenti in zona, di età compresa tra i 65 fino ad oltre 80 anni. Ad un tratto da via Capanna sono sbucati due ragazzi.