Camion raffigurante Mussolini sfila sulla laguna. Scoppia la polemica: «È uno sfregio»

Un camion con il profilo di Mussolini disegnato sulla fiancata e la scritta «Duce» sulla parte frontale è apparso stamattina a Venezia, posizionato su una chiatta da trasporto, davanti all'Hotel Bauer

Camion raffigurante Mussolini a Venezia, la denuncia

Il tir, che probabilmente appartiene a un fornitore, è stato notato da molti, veneziani e turisti, proprio per la sua posizione, davanti al celebre hotel e quasi di fronte alla Basilica della Salute. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato accertamenti, perché ci potrebbero essere gli estremi per valutare una denuncia di apologia di fascismo.

EFFIGE DEL DUCE SUL CANAL GRANDE: Uno sfregio a Venezia che non si comprende come sia potuto accadere. pic.twitter.com/crXbvd7yEu — monica sambo (@monicasambo) December 13, 2022

L'ira del Pd

Tra i primi a protestare, la segretaria del Pd di Venezia, Monica Samba: «Uno sfregio a Venezia - ha detto - che non si comprende come sia potuto accadere…è una vergogna inaccettabile e non si capisce come possa avere transitato indisturbato sino a Venezia per poi addirittura essere trasportato sul Canal Grande. Ci aspettiamo che tutte le istituzioni si schierino e intervengano a difesa dell'Italia democratica e antifascista».