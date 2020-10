Bimba autistica scomparsa nei boschi nel 2018, trovato un piccolo teschio: potrebbe essere di Iuschra

Potrebbe appartenere a, la 12enne di origini bengalesi affetta dasvanita nel nulla nel luglio del 2018 durante una gita, il piccolo teschio ritrovato nei boschi di, in provincia diSecondo il «Giornale di Brescia», il teschio è stato recuperato nella stessa zona dove si erano concentrate le ricerche della bambina scomparsa durante una passeggiata con gli operatori della Fobap, Fondazione bresciana di assistenza a psicodisabili.Saranno gli accertamenti medici ora a stabilire se i resti trovati siano proprio della ragazzina. Il caso giudiziario era stato chiuso nei mesi scorsi con la condanna per omicidio colposo a otto mesi, in virtù di un patteggiamento per l'operatrice dell'associazione che durante la gita aveva il compito di controllare la bambina.