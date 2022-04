Muore di overdose da eroina a 10 mesi, era la nipote dello scrittore Paul Auster: choc a New York

Choc a New York. Una bambina di 10 mesi è morta per un overdose di eroina e fentanyl e il padre della piccola, figlio dello scrittore Paul Auster, è stato accusato di omicidio. Lo riporta il New York Times. La piccola, Ruby Auster, è stata trovata priva di sensi il primo novembre in una casa a Bergen Street, a Park Slope (Brooklyn), ed è poi morta in ospedale. L'autopsia ha stabilito che la causa del decesso era stata una «intossicazione acuta» da droghe.

Novelist Paul Auster's son busted for manslaughter in baby's drug death: cops https://t.co/NCrzrRU1M4 pic.twitter.com/ra9qVqP3OO — New York Post (@nypost) April 16, 2022

Il padre Daniel, 44 anni, è stato incriminato per omicidio colposo ma la polizia non ha fornito dettagli su come la bambina sia entrata in contatto con le droghe. Ventisei anni fa il figlio dell'autore di Trilogia di New York era stato coinvolto in un noto caso di omicidio che vide Michael Alig, e un suo complice uccidere lo spacciatore Andrew Melendez e poi gettare il cadavere nell'Hudson. Auster dichiarò poi di aver rubato a Melendez 3.000 dollari e fu condannato alla libertà vigilata.

