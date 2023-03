Berlusconi ricoverato al San Raffaele per controlli, dimissioni dall'ospedale tra stasera e domani mattina

Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia si trova da ieri nel nosocomio milanese per svolgere degli esami di routine. Il Cav, 86 anni, è arrivato autonomamente in ospedale e dovrebbe essere dimesso già domattina, se non già stasera.

Berlusconi cambia Forza Italia, vince la linea governista: Barelli capogruppo alla Camera al posto di Cattaneo

Berlusconi ricoverato

L'ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risale al gennaio del 2022, a cavallo dell’elezione del presidente della Repubblica. Era finito in ospedale per un’infezione alle vie urinarie. Un ricovero per «controlli di routine». L'ultimo di una lunga serie di check up. L’ex premier era stato ricoverato in precedenza, sempre al San Raffaele, per una gastroenterite che, insieme ad alcuni problemi infiammatori probabilmente legati ai postumi del Covid, lo avevano debilitato. Prima del ricovero, il leader di Forza Italia era rimasto nella sua villa di Arcore per una decina di giorni: vi era tornato, con la compagna Marta Fascina, dopo un altro ricovero (sempre al San Raffaele) durato 24 giorni.

Le condizioni di salute

Berlusconi soffriva da tempo di una patologia infiammatoria, peggiorata ai tempi dal Covid e a cui si aggiunsero i problemi cardiaci (la fibrillazione atriale parossistica, un’alterazione del ritmo del cuore che l’ex premier si trascinava da tempo e che si riacutizzava di tanto in tanto: per tenerla sotto controllo aveva, da anni, un pacemaker). Proprio per il Covid l’ex premier era stato ricoverato il precedente settembre. A gennaio, era poi stato ricoverato d’urgenza in ospedale nel Principato di Monaco per accertamenti. Nel giugno 2016 il Cavaliere era stato operato al San Raffaele con un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica; nell’aprile 2019 era tornato in sala operatoria per un’occlusione intestinale.