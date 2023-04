Berlusconi fuori dalla terapia intensiva: in ospedale la figlia Marina e Confalonieri. Ecco come sta

Il cavaliere sta meglio: sospiro di sollievo per Silvio Berlusconi. L'ex premier sarebbe uscito dalla terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, in cui era ricoverato da 12 giorni. Berlusconi sarà dunque trasferito in un altro reparto: a permettere il trasferimento, che era in programma per oggi, è il «costante miglioramento» del suo quadro clinico del quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri.

Berlusconi uscito dalla terapia intensiva

Questo pomeriggio il Cavaliere ha ricevuto le visite prima del presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, che ha lasciato la struttura dopo una visita di circa 15 minuti, poi della figlia primogenita Marina, arrivata poco dopo le 17. Marina è entrata dall'ingresso di via Olgettina 60 a bordo di un'auto con i vetri oscurati. Entrambi non hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa.