Tifoso muore dopo Milan-Atalanta: Davide sbalzato sull'asfalto nello schianto in autostrada. Aveva 31 anni

Tifoso rossonero muore mentre torna a casa dopo Milan-Atalanta. Un uomo di 31 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4, all'altezza del casello di Bergamo, attorno a mezzanotte. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Seriate un furgone e un'auto si sono scontrati mentre viaggiavano in direzione di Venezia.

L'incidente choc sull'autostrada A4 all'altezza di Bergamo

Uno degli occupanti del furgone, un tifoso del Milan di 31 anni originario di Bolzano, è stato sbalzato dal mezzo ed è morto sul colpo: ferite anche altre quattro persone, tutte soccorse dal personale del 118 e portate negli ospedali della zona con le ambulanze.

La vittima era un tifoso, tornava a casa da Milan-Atalanta

L'uomo morto a mezzanotte sull'autostrada A4, all'altezza del casello di Bergamo, è Davide Barucco di Bolzano.