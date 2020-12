Ventisei morti in una casa di cura dopo la visita di "Babbo Natale": era positivo al Covid. Indagini in corso

Si aggrava il bilancio delle vittime nella casa di cura in Belgio dove lo scorso sei dicembre ha fatto visita un uomo vestito da Santa Claus positivo al coronavirus. Sono 26 gli anziani morti finora e 85 quelli contagiati assieme a 40 persone dello staff. Non è sicuro che sia stato proprio il Babbo Natale della tradizione fiamminga a portare il virus nella casa di riposo ma il focolaio è scoppiato pochi giorni dopo la visita e secondo l'eminente virologo Marc Van Ranst la maggior parte delle infezioni proveniva dalla stessa fonte. Al momento non è stata avviata nessuna inchiesta e non è chiaro se l'uomo che impersonava Santa Claus sapesse di essere positivo. Il Belgio ha uno dei numeri di morti pro capite a causa del Covid più alti al mondo al mondo e più della metà dei deceduti - 11.066 persone - erano residenti in case di cura

