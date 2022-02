Ceramidi, ecco i grassi che piacciono alla pelle.Come funzionano e come utilizzarli al meglio

ANCONA - Le ceramidi sono molto importanti per la salute e la bellezza della pelle. Stiamo parlando dei lipidi essenziali per la barriera della pelle; in cosmesi, sono impiegate per ripristinare e mantenere integra proprio la cute. Spesso, nell’Inci delle creme, la lista degli ingredienti, si trovano queste sostanze che vengono aggiunte anche nei trattamenti beauty top.



Cosa sono

Le ceramidi sono, dunque, sostanze cerose, dei grassi presenti nella pelle e che, insieme a colesterolo e acidi grassi, sono tra i lipidi fondamentali della barriera epidermica. Il loro compito è quello di garantire la compattezza e la tonicità della cute proprio fungendo da barriera contro le aggressioni esterne ma, al tempo stesso, trattengono anche l’acqua all’interno dell’epidermide. In questo modo, si evita la disidratazione. Per questo motivo, hanno una grande importanza per la salute della nostra epidermide. È proprio grazie alla loro presenza che si possono evitare patologie come la dermatite atopica o la psoriasi le cui cause sono da legare alla carenza di ceramidi.



L’utilizzo

Questi composti sono molto usati in cosmesi perché sono capaci di rendere la pelle più compatta, luminosa e anche più sana, naturalmente. Si tratta di principi attivi naturali che si trovano nelle creme da giorno e anche in quelle a protezione solare. Ci sono vari tipi di ceramidi che vengono usate. C’è anzitutto la ceramide 1, che è quella con la maggiore capacità di trattenere l’acqua nell’epidermide e viene usata, in particolare, in cosmetici che hanno lo scopo di ripristinare la normale barriera lipidica. Quindi, la ceramide 2, che stoppa l’eccessiva evaporazione di acqua dalla cute e rende la pelle più elastica: è la super per pelli secche e mature.

C’è poi la ceramide 3 che ha un discreto potere nel ridurre le rughe, quindi la 6 , che leviga la pelle senza irritarla. Le ceramidi che si utilizzano nella cosmesi sono realizzate in laboratorio ma si possono trovare sia in prodotti di origine animale sia in sostanze vegetali.

Le ceramidi vegetali si trovano, in gran parte, nella cera d’api, già nota per le sue proprietà idratanti ed è molto usata in unguenti e stick per le labbra, ma anche nella lanolina, estratta dal vello della pecora dopo che è stata tosata. La lanolina viene utilizzata soprattutto in creme, pomate e saponi tali da rendere la pelle compatta, luminosa e morbida; si può usare su mani e piedi secchi, su scottature e anche su piccole ustioni. Infine, le ceramidi vegetali si trovano nell’olio di jojoba la cui capacità di idratazione è davvero notevole e così previene anche l’invecchiamento.



I capelli

Le ceramidi si trovano anche nei capelli e nelle unghie e hanno sempre un ruolo decisamente importante. E questo perché agiscono come unificante della cuticola e della corteccia del capello consentendo così di ritrovare un equilibrio. Proprio per questo motivo, uno shampoo e un balsamo a base di ceramidi sono fondamentali per mantenere una bella chioma possente.

