L'universo delle app dedicate alla bellezza da inserire sullo smartphone, Inci beauty spiega quali sono i prodotti che fanno male alla nostra pelle

ANCONA - Benvenute nel mondo delle app beauty, indispensabili come l’aria per chi ama la bellezza. Per le appassionate di beauty e tecnologia, sono strumenti fondamentali e quindi da inserire forever sullo smartphone per essere sempre consultate. Alcune di queste app ci spiegano anche i componenti dell’Inci, altre ci facilitano negli acquisti, altre ancora ci fanno capire cosa ci sta meglio e cosa no.



Tra bellezza e cosmetici fai da te

Le più gettonate? Eccole qui. Si comincia con l’Inci beauty e cioè quella app che spiega quali sono gli ingredienti dell’Inci dei prodotti. Questa app serve per capire di cosa si tratta e quali sono le sostanze che, magari, dobbiamo evitare per la nostra pelle e per il nostro corpo. L’Inci beauty svolge questo lavoro al posto nostro, semplicemente scansionando il codice a barre del prodotto o cercandolo per nome o per marchio. C’è poi una app per i profumi: si chiama Perfumist. Per ognuno, c’è una scheda tecnica con tutti i dettagli e si possono anche lasciare recensioni. Dai profumi ai cosmetici: ecco, a voi Greenity, che ci consente di verificare la composizione dei prodotti.

La vendita on line

Ebbene sì, di vendite on line ne abbiamo per tutti i gusti. E allora, benvenuti su Beautylish, applicazione che ci tiene sempre aggiornate sui nuovi trend beauty come cosmetici, creme, make up. Se poi volete avere trucchi, consigli e segreti di bellezza naturali su come creare creme o cosmetici fai da te, c’è Musely. Per chi punta a essere perfetta, arriva Perfect 365. Un nome e un programma: caricando una vostra foto, ogni giorno si può trovare un make up diverso. Se poi volete acquistare in comodità, Cute fa al caso vostro: c’è uno shop online outlet dove comprare make up, creme, smalti, profumi ma anche prodotti per capelli e accessori con sconti fino al 90%.

Gli esperti di bellezza

C’è anche Hair color modiface con cui cambiare colore di capelli ogni volta che si vuole senza andare dal parrucchiere. Mica male. Anche con Garnier color match potete aiutarvi per trovare il giusto colore della chioma. Con Slapp invece potete sempre trovare la giusta sfumatura di fondotinta, bronzer o blush: basta postare un selfie e questa app riconoscerà la tonalità della nostra pelle suggerendo i prodotti più adatti. Se di pelle si parla, Cocoa Swatches è la giusta soluzione per chi ha la carnagione scura: questa app aiuta a trovare la tonalità più adatta alla propria carnagione cercando di valorizzare al meglio la nostra pelle. Queste app ne sanno davvero una più del diavolo: con My beauty Wisper si può perfino interagire con gli esperti della bellezza dalle 8 fino alla mezzanotte. I consulenti sono disponibili anche in videochiamata. E non finisce qui: con My Skin Track Ph di La Roche, tramite un sensore applicato alla pelle, l’Oreal ha lanciato un’applicazione con cui si possono monitorare i livelli del Ph. Infine, You Cam Nails, per chi ama la nail art, da cui prendere esempi per realizzare perfette manicure.

