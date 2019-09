Bimbo di 10 anni accoltellato in strada: arrestato un uomo avrebbe già colpito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bambino di soli 10 anni è stato accoltellato in provincia di Mantova , a Castiglione delle Stiviere, mentre tornava a casa da solo. Ad aggredirlo, apparentemente senza alcun motivo, sarebbe stato un passante che lo ha ferito al braccio con un'arma da taglio. Il piccolo si trova ricoverato nel reparto Chirurgia ortopedica all'Ospedale di Brescia , ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno investigando i Carabinieri di Castiglione che, in attesa di ricostruire gli eventi, mantengono il massimo riserbo sui particolari fino ad ora disponibili.Quello che si sa è che l'aggressore sarebbe un uomo di 22 anni, con problemi psichici, di origini cinesi, attualmente ricoverato, volontariamente, in una clinica psichiatrica proprio a Castiglione. Nella stessa area sono avvenute recentemente altre aggressioni e le forze dell'ordine stanno cercando di capire se il sospettato possa essere messo in relazione con gli altri episodi denunciati. Un mese fa lo stesso uomo avrebbe infatti accoltellato al collo un 18enne che camminava per strada, mantenendo il volto coperto da un casco da motociclista, come riporta la Gazzetta di Mantova.