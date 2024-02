Bambina di 5 anni cade nella buca scavata in spiaggia e muore sepolta. Le urla strazianti della mamma: «Mia figlia è lì sotto»

Una morte tragica e inaspettata. Sloan Mattingly, bambina di cinque anni, stava giocando in spiaggia con il fratellino quando entrambi sono caduti nella buca di sabbia profonda un metro e mezzo che stavano scavando. La piccola è morta, nonostante il tentativo disperato di salvarla delle persone che sono accorse, scavando a mani nude la sabbia che l'aveva ricoperta dalla testa ai piedi. Il dramma è avvenuto in Florida, a Lauderdale-By-The-Sea, poco distante da Miami.

Sloan Mattingly: Police name girl who died playing on beach after sand hole collapse https://t.co/KalbKdCIus pic.twitter.com/hwEWxflppz — The Independent (@Independent) February 22, 2024

Cosa è successo

I due bambini erano andati al mare con i genitori.

Mentre giocavano sulla spiaggia, sono scomparsi sotto la sabbia. Le ricerche, cominciate subito, sono durate circa 20 minuti. Hanno partecipato diversi bagnanti. Quando li hanno trovati, per la piccola non c'era più niente da fare. «Ho visto uomini scavare con pale e secchi e nessuno è riuscito a trovarla per diversi minuti», ha detto un testimone. La mamma, che ha assistito alle operazione di salvataggio, urlava: «Aiuto, mia figlia è lì». I sanitari l'hanno poi portata via sotto choc. Salvo il fratelli, caduto insieme alla piccola Sloan nella buca.