​Albania, motoscafo della polizia travolge e uccide bambina di 7 anni che stava nuotando con il padre. La vittima è una bambina inglese di 7 anni. Stava nuotando con il padre. L'incidente è avvenuto sulla spiaggia di Potami, a Himara, nel sud della nazione guidata dal premier Rama. A bordo del natante un poliziotto fuori servizio in vacanza nel paese d'origine dei suoi genitori. Anche la famiglia di Jonada è albanese, ma lei è nata nel Regno Unito e la sua famiglia vive a Londra da più di vent'anni.

APPROFONDIMENTI INCIDENTE IN MARE APERTO

Argentario, scontro tra motoscafo e barca a vela: morto Andrea Giorgio Coen, 59 anni, dispersa una donna romana FOTO LA TRAGEDIA Scontro tra due barche in Laguna:

2 morti e 4 feriti. Vittime sono pescatori IL DECESSO Fatto a pezzi dalle eliche: motopesca

gli passa sopra mentre fa il bagno TRAGEDIA IN MARE Cade dall'acquascooter: travolto

e ucciso dal motoscafo guidato dal figlio

Bambina investita da un motoscafo, chi era

La bambina morta è Jonada Avdia, di Barking, Londra. Mentre il poliziotto che l'ha uccisa è Arjan Tase. La polizia ha riferito che intorno alle 14:00 di martedì l'autista ha perso il controllo e ha colpito la bambina, morta sul colpo.Proteste in Albania

La morte di Jonada ha scatenato proteste furiose in tutta l'Albania, con i manifestanti che chiedono le dimissioni del governo. Il poliziotto comparirà alla corte di Valona venerdì dopo essere stato accusato di omicidio colposo, secondo quanto riportato dall'Albania Daily News.

Il padre: «Sarei voluto morire io al posto suo»

L'insegnante, ed ex ministro, Bislim Ahmetaj ha pubblicato una dichiarazione emotiva sui social media dicendo: «Gli albanesi sono in lutto per Jonada e la sua famiglia, mentre per te, assassino di bambini e sogni, non ci sarà tomba. La giustizia per Jonada dovrebbe e sarà decisa dai cittadini albanesi». Ha anche rivelato una conversazione straziante che ha avuto con il padre in lutto di Jonada, Bledar. Il padre sconvolto teneva la mano della figlia quando è stata colpita e gli ha detto «sarei dovuto morire io».