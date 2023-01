POLLENZA - Un batterio letale. Mia si è spenta a otto mesi all’ospedale Salesi di Ancona. È stato proclamato il lutto cittadino a Pollenza. Un’ordinanza sindacale emessa dal sindaco Mauro Romoli per mostrare vicinanza, da parte di tutta la comunità, a Daniele Coppari e Pamela Maccari per la scomparsa della loro unica figlia Mia.

«Tutta la cittadinanza - ha scritto il sindaco - esprime il proprio cordoglio alla famiglia Coppari-Maccari per la scomparsa della loro figlia Mia». Uno choc per l’intera comunità che aveva saputo della malattia di Mia, ma nulla lasciava presagire un finale così drammatico. Tutto è iniziato dopo le feste di Natale, quando la piccola Mia ha iniziato ad avere la febbre. I genitori si sono subito rivolti ai sanitari che hanno voluto vederci chiaro. Così la piccola - nata il 30 maggio scorso - è stata ricoverata in ospedale. Con il passare dei giorni però le sue condizioni sono peggiorate fino a quando si è arresa alla malattia. Uno strazio per i familiari e per l’intera comunità che è sotto choc per quanto accaduto alla bambina di pochi mesi.



I funerali sono in programma per oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa di San Biagio a Pollenza. In tanti si sono stretti attorno al dolore della famiglia