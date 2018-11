Ballerina di 23 anni trovata morta in un lago Mistero su come sia morta

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stata. Era scomparsa da due giorni, quando fu trovata la sua auto sulle rive del a Mark Twain Lake, nel Missouri. Il corpo senza vita della giovane è stato rinvenuto nelle acque lacustri e la polizia sta indagando per capire cosa sia successo. Al momento non c'è alcuna traccia di violenza e«Trascendeva tutti ogni volta che ballava», dicono di lei chi la conosceva e la vedeva esibirsi nella sua passione più grande, la danza. Dal 2017 si esibiva con il St. Louis Ballet e con la sua compagnia di ballo aveva recitato in "Cenerentola", "Lo schiaccianoci" e "La Vie". Era anche un ex membro dell'American Contemporary Ballet.«Che Raffaella riposi in pace. Era un'anima bellissima, mancherà a tutti profondamente», ha detto il St. Louis Ballet sul suo sito web. Era la figlia di Duncan Stroik, un professore di architettura presso l'Università di Notre Dame che possiede anche uno studio di architettura a South Bend. L'ex direttore artistico di Southold, Erica Fischbach, ha ricordato la giovane ballerina come una persona che aveva «una qualità artistica molto speciale, semplicemente non accessibile».«È quasi come se lei trascendesse tutti ogni volta che ballava», ha detto Fischbach, ora direttore della Colorado Ballet Academy. «Ha dato qualcosa di speciale a tutti quelli che la guardavano e la amavano».