Studente 17enne prende a pugni il professore: docente ricoverato

richiamato da un professore perché stava scorrazzando nel cortile della scuola con il suo motorino, ha fermato il mezzo e si è avvicinato al docente per colpirlo in pieno volto con un. Il docente, tramortito dal colpo, è caduto e aveva il volto insanguinato. È stato accompagnato dai colleghi al pronto soccorso dell'ospedale "Moscati" di Avellino, dove è stato medicato per la frattura del setto nasale.