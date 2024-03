Professore divide due alunni che litigano e viene picchiato da uno studente (che poi va in gita)

Un docente delle scuole medie del Comasco è finito in ospedale in seguito all'aggressione di un alunno di 13 anni che il professore voleva separare da un altro con cui stava litigando. L'episodio, riportato da «La Provincia di Como» è accaduto venerdì mattina nello spazio dove gli alunni stavano attendendo un pullmino per una gita.

La lite

Secondo la ricostruzione del quotidiano, tra due ragazzi è scaturito un diverbio e uno dei due è passato alle vie di fatto picchiando l'altro. Il professore di 38 anni è intervenuto per separarli ma l'aggressore, invece di calmarsi, si è scagliato contro il docente con pugni e spinte. L'uomo è finito contro un muro ed è caduto a terra. È stato soccorso con un'ambulanza, medicato sul posto e portato all'ospedale di Gravedona.

I provvedimenti

È scontato che nei suoi confronti sìano presi provvedimenti dal punto di vista scolastico mentre sono stati avvertiti anche i carabinieri della Compagnia di Menaggio. Il ragazzo, avendo soltanto 13 anni. non può essere perseguito penalmente, ma potrebbe essere avviato a un percorso di osservazione.