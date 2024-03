Università di Urbino, voti assegnati in base alla media del libretto senza sostenere l'esame: professore a processo

URBINO – L’accusa è di aver dato voti in base alla media del libretto, senza sostenere l’esame. Per questo Emanuele Russo docente di Tecnica e Metodologia dell'intervista, è finito a processo al Tribunale di Urbino per falso in atto pubblico con l'aggravante di reato continuato. Ad accusarlo, come riporta il Ducato, sono stati alcuni suoi ex studenti sentiti poi in aula. Il professore, in aula, ha ammesso di aver sbagliato almeno in un caso assegnando a una studentessa il voto pur non avendo sostenuto la prova.

Il caso esploso su Facebook

I fatti risalgono al 2017 quando un post condiviso su Facebook scoperchiò il caso. Una studentessa, infatti, si vantava di aver superato l'esame solo appogiando il libretto sul banco. Un maniera alternativa di passare l'esame, da scegliere visto il gran numero degli iscritti all'appello nel caso in cui lo studente non fosse in grado di tornare il giorno successivo. Il professore si è difeso dicendo di aver proposto agli studenti di ricevere il voto sulla base del lavoro di gruppo svolto durante il corso.