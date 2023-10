Amici, ex professore fa un appello a Maria De Filippi: «Vergogna per la musica. Fuori quella m...»

Rudy Zerbi finisce sotto attacco nelle dichiarazioni di un ex professore di Amici. A punzecchiarlo pesantemente è Luca Jurman, che non ha mai risparmiato attacchi nei confronti del programma né dei suoi partecipanti. Né, addirittura, nei confronti della produzione. Il vocal coach stavolta se la prende contro una clausola del regolamento, che disciplina le prove di canto degli allievi della scuola. E a riguardo, oltre a prendersela in malo modo con Rudy Zerbi, ha deciso di lanciare anche un appello a Maria De Filippi. Ma cosa lo avrà fatto arrabbiare? Cosa avrà mai chiesto a Maria? E, soprattutto, perché ce l’ha proprio con Rudy Zerbi?