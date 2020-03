Coronavirus, autocertificazione spostamenti: ecco il nuovo modulo

Ultimo aggiornamento: 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, cambia il modulo dell’ autocertificazione per gli spostamenti. Viene abolita la possibilità - contenuta nel decreto precedente - che assicurava comunque il rientro nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. Da ora, infatti, il rientro è consentito soltanto solo nei casi in cui lo spostamento è legato a esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza, motivi di salute.Il nuovoda utilizzare per leè online, ma sarà anche in dotazione alle pattuglie. È previsto anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.In questo caso, chiunque attesti il falso rischia di essere denunciato e in alcuni casi anche arrestato per attentato alla salute pubblica, così come previsto nell’articolo 452 del codice penale che impartisce una pena fino a 12 anni di carcere.