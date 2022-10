L'auto dei vigili investe pedoni in piazza Duomo: nove feriti, tra cui due bambine. Il video choc

FIRENZE- Tanta paura e nove feriti, provocati dall'auto della polizia municipale di Firenze che domenica scorsa, in piazza Duomo ha colpito alcune persone della comunità peruviana, fra cui due bambine di 4 e 7 anni, che stavano partecipando ad una processione religiosa in ricordo di un'antica tradizione risalente al terremoto di Lima del 1655. La macchina ha provocato il ferimento di cinque donne e di un 40enne, tutti peruviani, secondo la testimonianza della vigilessa al volante, anche lei ferita in modo lieve.

Video della carambola

Il video dell'incidente, ripreso con uno smartphone e diffuso sulla pagina social di Welcome To Florence, mostra l'auto della municipale che improvvisamente si muove in avanti, colpendo una bicicletta e diverse persone, investite dall'auto, che avrebbe potuto provocare una vera e propria tragedia. Il più grave è un anziano di 70 anni, trasportato in codice rosso in ospedale, mentre le due bimbe sono state ferite, ma lievemente.

Le scuse della polizia

«Sono personalmente toccato e profondamente dispiaciuto per quanto avvenuto ed esprimo la vicinanza mia e di tutto il Corpo della Polizia Municipale alle persone coinvolte, ai feriti e all'agente che é rimasta lievemente contusa», ha dichiarato il comandante della polizia municipale di Firenze, Giacomo Tinella. Da chiarire la dinamica dell'incidente, che ha portato al sequestro dell'auto per accertamenti tecnici, anche se vedendo il filmato, sembra che l'auto abbia marciato come se fosse sfuggita la frizione alla conducente; ma saranno le analisi tecniche a stabilire cosa sia accaduto al mezzo.