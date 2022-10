SENIGALLIA Un bambino si è trovato lunedì senza pediatra. Per un errore del sistema informatico, il piccolo era stato cancellato dalla lista della dottoressa di fiducia. Un problema che la madre ha riscontrato nel momento del bisogno, perché chiamando, visto che il figlio stava male, ha scoperto che non era più un suo assistito. Per l’azienda sanitaria, infatti, il bambino non aveva un pediatra assegnato. Tutto si è poi risolto in giornata.



Le scuse



«Il sistema informatico regionale, che ha degli automatismi di gestione – spiega il dottore Alessandro Marini, direttore del Distretto sanitario di Senigallia – ha cancellato senza motivo l’iscrizione del bambino. L’ufficio ha prontamente ripristinato l’iscrizione, scusandosi del disguido e riassegnando il pediatra di fiducia». L’ufficio risponde telefonicamente dalle 12,30, quando chiude lo sportello al pubblico. Da oltre un anno invece ci sono ancora genitori di Arcevia costretti a portare i figli dal pediatra di Ostra Vetere, perché ancora non è stata trovato un medico con questa specializzazione per il territorio, che possa sostituire quello andato in pensione. Tra questi genitori ci sono anche due assessori della Giunta Perticaroli.



Il segnale



«Entro agosto scadevano le richieste da parte dei medici per il posto vacante di pediatra in Arcevia - interviene Dario Perticaroli, sindaco di Arcevia - ma a oggi non abbiamo informazioni in merito. I genitori devono ancora rivolgersi alla pediatra che ha l’ambulatorio a Ostra Vetere, come mi testimoniano due dei miei assessori: la Stefanini, che ha una bimba di circa due anni, e il vicesindaco Cesaretti, che ne ha una di qualche mese. Ci si augura che il posto vacante lo sia ancora per poco. Sarebbe un bel segnale in un momento come questo, dove la nostra zona così colpita dagli ultimi eventi meteo ha necessità di una ripresa e di avere a disposizione i servizi essenziali». Vista la situazione viaria, compromessa in tutto il territorio a causa dell’alluvione, chi proviene dalle frazioni ha anche qualche problema a spostarsi.



Il nodo



Solo ad Arcevia, infatti, sono crollati 10 ponti e ci sono 16 strade chiuse. Andando verso la stagione invernale, con la neve che ad Arcevia non manca mai, sarà tutto ancora più complicato. «Rimane il problema di Arcevia - conferma Marini - e anche Senigallia potrebbe essere un caso critico, ma si sta lavorando per trovare pediatri che poi accettino l’incarico». Il nodo è reperire medici disponibili, una carenza di figure professionali che sta creando dei problemi a tutto il sistema sanitario.