Auto si schianta contro una scuola elementare a Wimbledon: bambina morta e altri 7 feriti. Arrestata la donna alla guida

Una bambina di 8 anni è morta ed altri sette bimbi, insieme a due adulti sono rimasti feriti - alcuni in modo grave a causa di un incidente, che ha portato un'auto fuoristrada a schiantarsi cotro una scuola elementare, a Wimbledon, a sud di Londra. Dieci in tutto le persone ferite portate in ospedale. La tragedia è avvenuta poco prima delle 10 di mattina alla Study Prep School, provocata dalla conducente del veicolo, una quarantenne, finita in manette con l'accusa di guida pericolosa.

La macchina, una Land Rover, si è schiantata contro l’edificio che ospita una scuola che si rivolge a bambine tra i 4 e gli 11 anni, poco distante dalla struttura sportiva che sta ospitando il torneo di tennis del Grande Slam. Sembra che i bambini stessero prendendo parte a un tea party all'aperto quando è piombata contro di loro l'auto impazzita.

Our thoughts and prayers are with those affected by an incident at The Study Preparatory School in Wimbledon 🙏



This follows reports that 7 children and 2 adults were injured after a car crashed into the school building.#AFCW 🟡🔵 pic.twitter.com/b3JeZrpUe0