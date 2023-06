Auto si schianta contro il bus di linea: due morti. Donna alla guida del pullman sotto choc

Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Cologna Veneta (Verona), nella frazione di Baldaria. Le due vittime erano a bordo di un'auto che, secondo le prime informazioni, non avrebbe rispettato la precedenza uscendo da una strada laterale e scontrandosi con l'autobus della linea 236 di Atv, partito da San Bonifacio e diretto a Cologna Veneta. L'incidente è avvenuto a due chilometri dal capolinea.

Lo schianto contro il bus di linea

La conducente del bus è rimasta ferita, ha riportato alcune fratture. La donna è stata trasportata dai sanitari del Suem 118 all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. Visibilmente sotto choc, era comunque cosciente ed ha riferito ai soccorritori di essersi trovata improvvisamente l'auto in mezzo alla strada e di non essere riuscita ad evitare lo scontro.

Chi sono le vittime

Le vittime sono due anziani, marito e moglie, che sono morti nell'incidente frontale tra un'auto e un pullman in via Santa Giustina in zona Baldaria a Cologna Veneta (Verona). Feriti due studenti e l'autista, trasportato in codice rosso in ospedale con un'eliambulanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I coniugi ultraottantenni sono deceduti sul colpo. I carabinieri e la polizia stradale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta bloccata al traffico.