Civitanova, scontro auto-scooter: il motociclsta sfonda il vetro della vettura. Interviene l'eliambulanza

CIVITANOVA Scontro tra auto e scooter con un 70enne trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina (1 giugno), intorno alle 11, all'incrocio fra la provinciale 10 e Costamartina. Per cause in corso di accertamento, uno scooter e un'auto di sono scontrati.

Il bilancio

Nell'urto il motociclista è finito contro il parabrezza dell'auto che si è infranto. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Croce Verde che, viste le condizioni del motociclista, hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.