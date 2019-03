Si spoglia e compie atti osceni nel parco davanti a ragazza che fa ginnastica

Prima le ha chiesto di fare l'amore, poi, rifiutato, si è sdraiato poco lontano si è spogliato ed ha iniziato a masturbarsi mentre la ragazza faceva ginnastica. È accaduto ieri pomeriggio in un parco pubblico a Roma, Pineta Sacchetti, frequentato anche da bambini.



La vittima, respinte le avance di un 48enne senza fissa dimora di origini romene, si è accorta che l'uomo, dopo essersi sdraiato sul prato, si stava masturbando sotto una coperta lasciata alzata proprio in modo da poter essere visto dalla ragazza, e ha chiamato il numero unico di emergenza. La chiamata è stata raccolta da una pattuglia del Reparto Volanti che è giunta sul posto in pochi istanti. Gli agenti hanno trovato C.P., queste le iniziali del 48enne, ancora nudo sotto la coperta. Condotto negli uffici del commissariato Aurelio lo straniero è stato arrestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA