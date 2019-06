Ragazza di 17 anni si impicca in casa. Famiglia sconvolta dal dolore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGO - Tragedia questa mattina nell’altopiano di. Una ragazza di 17 anni si è uccisa in casa, impiccandosi. A trovare il corpo esanime della minorenne è stato un familiare che in stato di choc ha chiamato il 118. I sanitari del Suem nulla hanno potuto fare se non constatare il decesso della ragazza che pare non abbia lasciato messaggi per giustificare il gesto estremo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge e chiedere la rimozione della salma con l’autorizzazione alle esequie.