Familiari preoccupati: trovato dai carabinieri con il cappio già legato

PESARO - I carabinieri sono arrivati giusto in tempo per salvare una vita. Un uomo di 53 anni si era appartato in campagna e aveva già legato un cappio per farla finita. Da diverse ore i familiari non lo vedevano e si sono allarmati perché da tempo l’uomo era di umore negativo e aveva minacciato gesti inconsulti. Così hanno allertato i carabinieri di Borgo Santa Maria che si sono precipitati sul posto, una vecchia proprietà di famiglia in campagna. I militari lo hanno salvato appena in tempo. Lo hanno dissuaso dal gesto estremo e lo hanno accompagnato in ospedale dove è stato ricoverato in psichiatria per le cure del caso