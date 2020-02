Brianza, arbitra di 16 anni spintonata e insultata da allenatore e tifoso: «Voleva prenderla a calci»

Unastrattonata e insultata dall'allenatore e da un tifoso: è successo nel pomeriggio di sabato in, durante una partita delfemminile tra Real Meda e Rivazzanese, con la prima squadra che ospitava la seconda, di Pavia.LEGGI ANCHE:La partita è terminata con un'aggressione alla giovane arbitra, salvata dall'intervento del papà di lei, che l'ha difesa dagli spintoni: la ragazza non ha riportato contusioni evidenti, racconta il quotidiano Il Giorno. Protagonisti della vicenda, probabilmente il genitore di una delle atlete: con la gara appaiata sull’1-1, il ‘peccato originale’ dell’arbitra sarebbe stato quello di fischiare la fine proprio mentre il tiro di una calciatrice della squadra di casa stava per finire in gol. Con la palla che entra in rete quasi contemporaneamente con il terzo fischio.L’arbitra convalida il gol, si scatena il putiferio: l’allenatore della squadra ospite, e un’altra persona che aveva addirittura scavalcato la recinzione, si fiondano su di lei. L’allenatore la spinge, la insulta, lei si spaventa. A salvarla è il padre, che chiama i carabinieri e mette in fuga soprattutto il tifoso esagitato, che