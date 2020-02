Accoltellato alle spalle, trovato morto in campagna un uomo di 30 anni. E' giallo

PORTO SANT'ELPIDIO- Choc a Porto Sant'Elpidio questa mattina, dove è stato ritrovato il cadavere di uomo di 30 anni, con una serie di ferite di arma da taglio alla schiena. Per gli inquirenti non ci sono dubbi che si tratti di omicidio.

L'allrme è stato lanciato poco dopo l'alba da un passante che ha notato il corpo nella campagna di via Pescolla, nella zona periferica della Corva. Sono stati allertati i carabinieri ed i sanitari, ma il personale medico non ha potuto che constatare la morte dell'uomo, un 30enne del posto di origini rumene. Sul corpo, ed in particolare sulla schiena, erano infatti evidenti i segni di una serie di coltellate. Si è trattato di un omicidio, ma il giallo è ancora tutto da dipanare.

Ultimo aggiornamento: 11:06

