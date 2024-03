L'Aquila, 60enne trovato morto in via Fortebraccio: si fa strada l'ipotesi della lite

L’AQUILA – Una persona è stata trovata morta, all’Aquila, lungo via Fortebraccio, in centro storico. Si tratta di un uomo di nazionalità italiana, di 60 anni, residente nel circondario. Incerte le cause del decesso.

Dai primi elementi emersi, sembra che l’uomo abbia avuto una lite con più persone, probabilmente di origini straniere (viste fuggire), per cause da chiarire. Non è escluso che possa aver accusato un malore dopo la lite.

Sul posto il 118 e la Polizia, che sta conducendo le indagini. Sul luogo della tragedia si è portato anche il magistrato di turno.

(Notizia in aggiornamento)