Padova, attraversa i binari in bici con le sbarre chiuse: anziana travolta e uccisa dal treno Italo

Le sbarre del passaggio a livello di via Ceresara a Solesino (Padova) si erano già abbassate, ma un'anziana di 74 anni in bicicletta, Anna Maria Polato, sembra aver pensato di riuscire a fare in tempo ad attraversare comunque i binari. Ma così non è stato. Il treno, un Italo che stava percorrendo il tratto fra Monselice e Rovigo, sulla linea Venezia-Bologna, l'ha colpita in pieno. Un impatto terribile e violentissimo, che ha scagliato la donna e la sua bici, che stava portando a mano, a metri di distanza. Un istante drammatico che ha provocato la morte immediata dell'anziana. È successo stamattina, 21 luglio, attorno alle 8.50. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polfer per eseguire tutti gli accertamenti necessari. In quel punto, purtroppo, le tragedie sono state numerose nel tempo. Molte, tuttavia, sono state di natura volontaria. Non sembra essere questo il caso, motivo per cui le operazioni degli inquirenti sono particolarmente accurate.

Treni, guasti e malfunzionamenti: ritardi fino a 4 ore tra Roma e il Nord

I treni

Intanto, la circolazione ferroviaria è stata sospesa fra Sant'Elena e Rovigo.

Inevitabili i ritardi dei treni a lunga percorrenza anche. Alcuni treni dell'Alta velocità sono stati instradati sul percorso alternativo via Verona, che comporta un maggior tempo di percorrenza di 90 minuti e le mancate fermate, se previste, a Rovigo e Ferrara. Fra i treni interessati il Frecciarossa 9409 partito da Udine alle 6.47 e diretto a Napoli Centrale ed il Freccia rossa 9411 partito da Venezia Santa Lucia alle 9.26 e diretto a Fiumicino Aeroporto, mentre il Frecciarossa partito da Termini alle 6.35 e diretto a Venezia è fermo dalle 9.43 a Polesella e quello partito da Trieste alle 6.42 e diretto a Roma Termini è fermo dalla 9.06 alla stazione di Monselice.

Aggiornamento delle ore 12

Attorno alle ore 12 sulla linea Venezia - Bologna, la circolazione ferroviaria era in graduale ripresa tra Rovigo e Sant'Elena dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto per l'investimento di una persona da parte di un treno. I treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 200 minuti e sostituzione con autobus. La circolazione riprende gradualmente con rallentamenti e possibili variazioni.