Si tuffa nel lago e annega: il corpo del 17enne trovato sul fondale

Si è tuffato nel lago dal promontorio, ma non è più riemerso. È stato rinvenuto a 15 metri di profondità nel, località Castelveccana, in provincia di, il corpo di, 17 enne residente a, annegato dopo essersi tuffato da un promontorio con alcuni amici, intorno alle 12 di oggi. Secondo quanto riferito, il giovane, originario del, non sapeva nuotare. Dopo il salto dalla terrazza di cemento di una vecchia fornace, spesso usata come trampolino per tuffarsi, non è più riemerso.I suoi amici, tutti minorenni, hanno tentato inutilmente di cercarlo, prima dell'arrivo dei soccorsi. Alle ricerche hanno lavorato i vigili del fuoco di Varese, il nucleo sommozzatori e i carabinieri di Luino ().